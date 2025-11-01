El top de lo más visto en Disney+ Argentina para disfrutar acompañado

La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Argentina

1. Playback: Una somos dos

Camila y Emma son mejores amigas, opuestas pero complementarias y comparten el mismo sueño: que la música sea su vida. Pero la voz de Emma se ha ido quebrando desde la muerte de su padre y Camila, cuya voz es perfecta, tiene prohibido presentarse al público por su familia debido a un secreto familiar que desconoce. Un día, graban un video donde Emma hace playback de una canción que canta Camila y lo envían a "GLUZZ, Ignite Your Voice", un concurso de talentos muy conocido en toda Latinoamérica. El éxito y la rivalidad con Sasha, la "reina" de la escuela (también seleccionada para el concurso), pondrán en riesgo el secreto familiar de Camila y una amistad de años.

2. Pesadilla antes de Navidad

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

3. Los Increíbles 2

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida 'normal' con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

4. Los Increíbles (The Incredibles)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

5. Ratatouille

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

6. El retorno de las brujas

Tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños. Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney con vistas a su exhibición en la fiesta de Halloween.

7. Elio

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

8. Chad Powers

Ocho años después de que un error imperdonable acabara con su prometedora carrera en el fútbtol americano universitario, el brillante quarterback Russ Holliday intenta revivir sus sueños haciéndose pasar por Chad Powers, un peculiar y talentoso jugador que se une al decadente equipo de los South Georgia Catfish.

9. Disney Twisted-Wonderland: La serie (ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション)

Érase una vez que los Siete Grandes gobernaban sus propios territorios en Twisted-Wonderland, un mundo de magia y maravillas. Sus hazañas eran tan legendarias que el colegio Cuervo Nocturno, una prestigiosa escuela de magia, basó sus siete dormitorios en su honor: la Reina de Corazones, el Rey de las Bestias, la Bruja del Mar, el Hechicero de las Arenas, la Bella Reina, el Rey del Inframundo y la Bruja de Espinas. Sin embargo, Yuken, un alumno de instituto, ignoraba que este mundo existía hasta que, repentinamente, se ve transportado en medio de la ceremonia de ingreso.

10. Río

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Disney)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.