Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

Estados Unidos encabeza la riqueza mundial representando más de un tercio de los adinerados del planeta y casi el 40% de los centimillonarios

En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado (Composición fotográfica infobae)

Quién terminó el día más rico que ayer y quién perdió una fortuna mientras dormía, el listado de los personajes más ricos del planeta se modificó y las cifras no dejan de sorprender. 

Alteraciones abruptas, subidas sorpresivas y caídas millonarias revelan lo rápido que se mueve el dinero a ese nivel. 

Aquí te presentamos quiénes subieron, quiénes bajaron y cuánto dinero se movió en las últimas horas.

Las 10 fortunas más grandes del mundo luego el cierre de mercados en este día

Elon Musk.

Su fortuna: $497.4B.

Cuánto cambió: 1.9%.

Valor del cambio: $9.3B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $320.0B.

Cuánto cambió: 2.2%.

Valor del cambio: $6.8B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $254.3B.

Cuánto cambió: 8%.

Valor del cambio: $18.9B.

Larry Page.

Su fortuna: $232.0B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $144.6M.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $222.4B.

Cuánto cambió: -2.7%.

Valor del cambio: $6.1B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $215.2B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $133.4M.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $182.6B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $1.1B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $175.7B.

Cuánto cambió: -0.2%.

Valor del cambio: $343M.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $155.9B.

Cuánto cambió: -1.3%.

Valor del cambio: $2B.

Michael Dell.

Su fortuna: $154.5B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $996.4M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025. 

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA

Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf. 

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China. 

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.

multimillonarios fortuna economía Elon Musk Jeff Bezos Mark Zuckerberg

