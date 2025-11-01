Noticias

Conoce el clima de este día en Punta del Este

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día

Antes de partir a tu destino, averigua la predicción del tiempo en Punta del Este para las próximas horas en este domingo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la probabilidad de lluvia será del 7%, con una nubosidad del 29%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura llegará a los 14 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 3%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Punta del Este

Cuál es el clima en Punta del Este

Punta del Este, una ciudad peninsular localizada en el extremo meridional de Uruguay, se caracteriza por tener un clima de tipo templado debido a sus aguas oceánicas, lo que favorece que tenga sus cuatro estaciones bien definidas.

Al ser una ciudad ubicada entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, esta región se distingue por tener más vientos que otras metrópolis uruguayas, que terminan por suavizar las temperaturas durante el verano o el invierno.

Los veranos en Punta del Este no son excesivamente calurosos. En enero, el mes más cálido, el termómetro marca máximas de 26 grados y mínimas de 18 grados.

Por el contrario, el invierno es fresco, con cielos nublados y mucho viento. Durante julio, el mes más frío, la temperatura mínima no desciende más allá de los 8 grados, mientras que las máximas suben a los 14 grados. Al final de esta estación es común que haya precipitaciones, aunque por lo general hay lluvias repentinas durante el año.

Qué tipo de clima hay en Uruguay

Uruguay se caracteriza por tener
Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones.

Uruguay es un país con un clima templado-húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos que además, por su ubicación geográfica y su cercanía con el océano, presenta una doble temporada de precipitaciones entre primavera-verano y otoño.

El país posee una temperatura promedio de 17 grados al año, sin embargo, hay una diferencia muy marcada en su territorio: la región noroeste en donde se ubican Artigas, Salto y Rivera es más cálida con una media de 18 grados; mientras que el sureste en donde está Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja son más frescos, con una media de 16 grados.

Debido a los fuertes vientos que se presentan en la nación, los veranos son menos extremos y el invierno es más fresco, lo que ocasiona que también haya olas de frío que afectan especialmente a la zona norte y sur del centro. Sólo en un mes pueden registrarse hasta 25 heladas.

Apenas el 15 de enero de 2022 el país registró un nuevo récord sobre la temperatura más alta en su historia, cuando el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señaló que la máxima en Florida había alcanzado los 44 grados, igualando la marca del 20 de enero de 1943. Por el contrario, la más fría fue la de Mercedes el 29 de julio de 2007 con un -7.6 grados.

Científicos señalan que a causa de los efectos del cambio climático Uruguay podría tener un incremento de la temperatura hasta en tres grados en el año 2100, así como un aumento en las lluvias.

