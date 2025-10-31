Decentraland: cuál es el precio de esta criptomoneda este 31 de octubre

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Decentreland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por ethereum, donde necesitas de su criptomoneda para realizar cualquier tipo de adquisición, misma que es conocida con las siglas de MANA.

En el metaverso de decentraland los usuarios tienen la posibilidad de crear, experimentar y monetizar contenido, así como aplicaciones. Una de las principales características de la plataforma es la posibilidad de comprar terrenos en su realidad virtual, construir sobre ellos y eventualmente monetizar.

A diferencia de otras plataformas, en decentraland los usuarios son los dueños en lugar de alguna corporación . Al ser MANA la criptomoneda oficial en el metaverso de decentraland es importante conocer su valor en el mercado.

Valor de la criptomoneda decentraland

El precio de la criptomoneda decentraland para este día a las 10:00 horas (UTC) es de 0.23 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de -1.67% en el último día, así como un movimiento de -0.59% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #115 entre las más populares.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas virtuales nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus monedas .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el aumento de su costo.