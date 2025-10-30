Dólar en República Dominicana hoy 30 de octubre: “billete verde” registró pérdidas marginales

Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso dominicano (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El dólar registró ligeras variaciones frente al peso dominicano tras la apertura de mercados de este jueves después de que la Reserva Federal decidió realizar el segundo recorte a las tasas del interés del año.

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 63,99 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% si se compara con la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 64 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,17%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 6,43%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.