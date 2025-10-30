Spotify Uruguay: las 10 canciones más reproducidas este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

El tema, interpretado por Roze Oficial, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 29.739 reproducciones.

2. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)» de La Dosis es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 27.304 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras acumular 20.501 reproducciones, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se mantiene en tercer lugar.

4. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 20.378 reproducciones, motivo por el cual sigue en la cuarta posición.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 19.521 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

Tras acumular 18.836 reproducciones, «Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA se mantiene en sexto lugar.

7. Maquillaje

LA NUEVA ESCUELA

«Maquillaje» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición, con 18.567 reproducciones.

8. no tiene sentido

Beéle

Un número tan favorable como 18.182 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Beéle va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición.

9. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)», interpretado por Young Cister, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 17.867 reproducciones.

10. Qloo

LA NUEVA ESCUELA

«Qloo» de LA NUEVA ESCUELA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 15.972 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.