Spotify Argentina: las 10 canciones más reproducidas hoy

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Lo favorito de los escuchas

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

La canción de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 291.263 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)», interpretado por Young Cister, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 207.595 reproducciones.

3. La Plena

W Sound

El exitazo de W Sound sigue abriéndose camino en las listas. Con 200.145 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. Niño

Milo j

«Niño» de Milo j es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 197.846 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B va en descenso: ya llega al quinto lugar. Sus 195.714 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, ya que ha conseguido un total de 176.295 reproducciones.

7. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein pierde fuerza. Hoy solo cosecha 173.800 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

8. no tiene sentido

Beéle

Tras acumular 163.354 reproducciones, «no tiene sentido» de Beéle se mantiene en octavo lugar.

9. Shiny

Easykid

Tras acumular 148.953 reproducciones, «Shiny» de Easykid se mantiene en noveno lugar.

10. TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO) (w Miranda!)

Luck Ra

«TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO) (w Miranda!)» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 145.987, lo que marca un hito en la carrera musical de Luck Ra.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en el 2024

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada "La_Original.mp3", también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, "HOLA PERDIDA" de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, "La lógica del escorpión", contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de "HOLA PERDIDA", temas como "Piel" de Tiago PZK y "LUNA" de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con "QUE NOS FALTE TODO", seguido por ".mp3" de Emilia. Otros discos destacados incluyeron "MAÑANA SERÁ BONITO" de KAROL G y "GOTTI A" de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.