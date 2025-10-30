Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Ecuador este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. La Plena

W Sound

El tema de W Sound es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 68.142 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 63.381 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras acumular 52.487 reproducciones, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se mantiene en tercer lugar.

4. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)», interpretado por Beéle, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 50.968 reproducciones.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 46.637 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en quinto lugar.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)», interpretado por Rels B, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 43.869 reproducciones.

7. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 43.043 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. si te pillara

Beéle

«si te pillara» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 42.314 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. top diesel

Beéle

«top diesel», interpretado por Beéle, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 41.053 reproducciones.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 37.305 reproducciones, motivo por el cual sigue en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.