Clima en Argentina: temperatura y probabilidad de lluvia para Córdoba este 30 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este jueves en Córdoba, Argentina.

El tiempo para este jueves en Córdoba alcanzará los 21 grados, mientras que la temperatura mínima será de 9 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 3.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 15%, con una nubosidad del 84%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 13%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

Córdoba y el clima a lo largo del año

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es pampeano, de inviernos no muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches frescas.

La temporada fresca dura del 20 de mayo al 13 de agosto y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 20 °C. El mes más frío del año en Córdoba es julio, con una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima de 18 °C.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

