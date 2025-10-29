Clima en Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de Guatemala este 29 de octubre

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Ciudad de Guatemala este miércoles:

El clima para este miércoles en Ciudad de Guatemala alcanzará los 26 grados, mientras que la temperatura mínima será de 15 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 4.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 97%, durante el día; y del 18%, con una nubosidad del 79%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 39 kilómetros por hora en el día y los 44 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es predominantemente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.