Los 10 podcasts de Spotify en Ecuador para engancharse este día

Spotify actualizó su listado con los más reproducido en los podcast de Ecuador, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen este popular contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más reproducidos en Spotify en Ecuador

1. Spotify Anniversary

Celebrating the anniversaries of iconic music, artists perform a live mini-concert version of their album, offering new renditions of classic tracks. Between songs, artists reminisce and tell untold stories from the band’s storied history, giving new life to their body of work.

2. Crecer Es Una Trampa

En este podcast mis invitados y yo nos encontraremos desde el ser más no desde el hacer, aquí dejaremos de lado al creador de contenido, actor y cantante para encontrarnos con el niño que fue, con sus miedos, sus sueños y su historia. Por que en este podcast sabemos que crecer es una trampa.

3. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

4. Desde Adentro "Nutrición y Amor Propio"

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas. Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada. Hablamos desde la experiencia, la empatía y el deseo de vivir mejor, sin filtros ni juicios. Cada episodio es una dosis corta de motivación y verdad para ayudarte a reconectar contigo, con tu cuerpo y con tu propósito. Unete a la comunidad de Atman and I en Atman_and_i

5. Domingo de bajón con Martín

Un consejo, historia, reflexión o conversación de domingo antes de dormir. Un espacio para despejarse del ruido externo, pero sobre todo del interno.

6. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

7. La Mesa Del Chisme

La Mesa Del Chisme es un espacio a nuestros invitados para que relaten sus vivencias ,dramas, infidelidades y amores fallidos. Imagínate chismear con nosotros cada jueves y domingo, bienvenidos a la mesa del chisme podcast

8. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

9. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

10. Dante Gebel Live

Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.