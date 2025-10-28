Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Argentina hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Este listado destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Argentina.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más reproducidos en Spotify en Argentina

1. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

2. Veto y Fer, el podcast.

Veto y Fer en Casa Spotify volvió con una segunda temporada de 12 episodios llenos de humor y reflexiones. Ocho de ellos los comparten con mujeres que admiran, como Leticia Siciliani, Camila de Los Santos, Aldana Contrera, Nora Moseinco, Violeta Vázquez, Pata Liberati, Majo Riera, Adriana Ricca y Griselda Siciliani quienes aportan sus hermosas miradas. Los temas van desde constelaciones familiares y los miedos, hasta frases célebres de la TV argentina, la no paternidad, la muerte y las amistades en el tiempo. Un podcast fresco y cercano, donde cada conversación invita a pensar con otros.

3. Tela Para Cortar

En "Tela Para Cortar" te invitamos a que seas uno más en la conversación. Si tenemos algo para comentar, lo traemos a este espacio. Si nos pasó algo juntos, también lo comentamos acá. Te queres enterar de las ultimas noticias del entretenimiento? Quedate, porque acá nos vamos a encargar de que estes al tanto de todo! Acompañanos a cortar más tela de nuestra mano. ATTE: Dante, Cata y Ori.

4. Colorama

Julio Leiva presenta Colorama, su nuevo ciclo de entrevistas en Hispa en el que dialoga con tres referentes en simultáneo. Cada uno es un color único. Cada uno tiene sus matices. Eso define nuestra esencia. Una paleta de colores que crea algo nuevo.

5. Spotify Anniversary

Celebrating the anniversaries of iconic music, artists perform a live mini-concert version of their album, offering new renditions of classic tracks. Between songs, artists reminisce and tell untold stories from the band’s storied history, giving new life to their body of work.

6. El Podcast Más Lindo del Mundo

Detrás de cada artista, de cada hitazo hay una historia, una inspiración, un momento único. Queremos escuchar a sus protagonistas.

7. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

8. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

9. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

10. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

La compañía sueca no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.