Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Chile

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Lo más escuchado

1. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

El tema de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow se mantiene en primer lugar.

2. TU Y YO

Jere Klein, Bayriton y Adan La Amenaza

TU Y YO de Jere Klein, Bayriton y Adan La Amenaza es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

TODO KE VER, interpretado por Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz, ocupa el tercer lugar de la lista.

4. Shiny

Easykid

Cosechar éxitos es sinónimo de Easykid. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Shiny, debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. DEMONIAKA

Jere Klein y Mateo on the Beatz

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Jere Klein y Mateo on the Beatz. Quizás por esto es que DEMONIAKA debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. DESEO

Lyon la f

DESEO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Lyon la f está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Daytona

Cris MJ

Lo más nuevo de Cris MJ, Daytona, entra directamente al séptimo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Con una diferencia positiva de 5, The Fate of Ophelia de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. Moscow Mule

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

10. NEBULA

Lyon la f

Con una diferencia favorable de 1, NEBULA de Lyon la f se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

Qué hay en Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.