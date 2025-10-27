Pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala este lunes 27 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 27 de octubre?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de Guatemala.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 51%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 16 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 41%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la capital es principalmente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.