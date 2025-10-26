Noticias

Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

Por ello te presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Filadelfia, Pensilvania, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Estado del tiempo en Filadelfia

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 42 grados Fahrenheit (5.6 grados Celsius). Habrá un viento del noreste de aproximadamente 5 mph (8 km/h).

Esta noche, existe una ligera posibilidad de lluvias después de las 2 p.m. El clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 57 grados Fahrenheit (aproximadamente 14 grados Celsius). Se espera un viento del noreste de 10 a 15 mph (16 a 24 km/h). La probabilidad de precipitación es del 20%.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 26 de octubre a las 5:54 PM Hora de Verano del Este.

El clima en Filadelfia

El clima en Filadelfia es continental húmedo (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas. 

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

