Clima en La Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de octubre

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 26 de octubre, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en La Plata.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en La Plata es de 1% durante el día y del 8% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 15% en el transcurso del día y del 15% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 22 grados y un mínimo de 9 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 10.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 37 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Nublado, el clima en La Plata

Ubicada a 56 km al sudeste de Buenos Aires la “ciudad de los estudiantes” es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cursos que la convierten en la quinta capital más importante de Argentina en el segmento de “Turismo de Reuniones”.

Una de las características de La Plata es que la mayor parte del año presenta un clima nublado, sus inviernos son fríos y con vientos, mientras que los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.