Valor de apertura del euro en Paraguay este 24 de octubre de EUR a PYG

La cotización del euro ante la moneda paraguaya se ha mantenido estable en los últimos meses. (Infobae)

El euro se paga en la sesión de hoy a 8.186,78 guaraníes en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,4% comparado con los 8.073,87 guaraníes de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una subida 0,13%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 2,69%.

Respecto de días pasados, corta con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual ahora mismo.

Previsiones económicas para 2025

El Gobierno de Paraguay proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,8 % para el 2025, basado en una menor dependencia de las exportaciones agrícolas ante la diversificación de su matriz productiva.

El fin de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur (Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia) y la Unión Europea supone una oportunidad para que el país diversifique sus exportaciones.

La administración destaca la "calidad del crecimiento" del PIB, que estimó se ubicará, sin incluir los componentes más volátiles como la generación de energía de sus hidroeléctricas y las exportaciones agrícolas, cuyo rendimiento depende de las condiciones climáticas, en un 6,3 por ciento.

El guaraní paraguayo y su historia

La moneda de curso legal en Paraguay es el guaraní y fue creada en el año 1943 ello le ha dado el récord de ser una de las monedas más antiguas de América Latina.

En un principio estaba dividida en 100 céntimos, sin embargo, debido a la inflación los céntimos ya no se utilizan. Sobre su abreviación, comúnmente se usan las siglas PYG.

Fue el 5 de octubre de 1943 cuando se proclamó un decreto por el cual se estableció el Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, con el cual se buscaba asegurar la estabilidad, fortalecerla y reafirmar la independencia y soberanía monetaria. Con esta decisión también se sustituyó al peso paraguayo.

En ese entonces, el guaraní equivalía a 100 pesos paraguayos, luego fueron cambiados a céntimos.

Los billetes y monedas con la nueva denominación se encuentran en circulación desde el año 1944 hasta la actualidad y ahora su emisión está regulada por el Banco Central del Paraguay.

Fue hasta el año 1998 que finalmente se pusieron en circulación los primeros billetes de 100,000 guaraníes, que hoy es el billete de mayor valor. Para principios de 2020 este billete valía cerca de 16 dólares estadounidenses o 14 euros. Actualmente también se encuentran los billetes de 20,000 y 2,000 guaraníes, así como las monedas de 50, 100, 500 y 1000 guaraníes, de diferentes tamaños.

En las últimas dos décadas, las políticas macroeconómicas de Paraguay han beneficiado a la economía, que ha mostrado un fuerte crecimiento del 2004 al 2019, en parte por las exportaciones agrícolas, la energía hidroeléctrica y las reformas constitucionales que ayudaron a mantener la estabilidad. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la pobreza se ha reducido de un 40,2% a un 19,7 por ciento.

Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID-19 se ha ralentizado el crecimiento: la economía se contrajo en el 2019, la pobreza volvió a aumentar a un 22.3% en el 2020 y se espera que estos factores, junto con la inflación, provoquen que la pobreza se mantenga por encima de los niveles previos a la pandemia de 2020.