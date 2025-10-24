El sube y baja de decentraland: cuál es su valor este 23 de octubre

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Decentreland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por ethereum, donde necesitas de su criptomoneda para llevar a cabo cualquier tipo de adquisición, misma que es identificada con las siglas de MANA.

En el metaverso de decentraland los usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido, así como aplicaciones. Una de las principales características de la plataforma es la posibilidad de adquirir terrenos en su realidad virtual, construir sobre ellos y eventualmente monetizar.

A diferencia de otras plataformas, en decentraland los usuarios son los dueños en lugar de alguna empresa . Al ser MANA la moneda virtual oficial en el metaverso de decentraland es importante conocer su valor en el mercado.

Cotización de la criptomoneda decentraland

El costo de la criptomoneda decentraland para este día a las 10:00 horas (UTC) es de 0.23 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital sufrió un cambio de 0.27% en el último día, así como un movimiento de -0.53% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #116 entre las más populares.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas virtuales son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les acusa de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o autorizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para hacer transacciones, las monedas virtuales usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Actualmente existen varias criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su valor.

¿Dónde adquirir criptomonedas?

Para comprar cualquiera de las criptomonedas que hay en este mercado no regulado se tiene que acudir a páginas especializados.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

Cabe mencionar que el precio de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede provocar cambios abruptos.

Esto quiere decir que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda cualquiera, mayor será su costo y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.