Ranking Spotify en Chile: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Shiny

Easykid

Tras acumular 263.483 reproducciones, «Shiny» de Easykid se mantiene en primer lugar.

2. Who

Jimin

«Who» de Jimin se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 256.918 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)», interpretado por Jere Klein, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 247.834 reproducciones.

4. DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)» de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 211.311 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 210.945 reproducciones, motivo por el cual continúa en la quinta posición.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 181.130 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. NEBULA (w Nacho G Flow)

Lyon la f

Tras acumular 170.315 reproducciones, el temazo de Lyon la f se mantiene en séptimo lugar.

8. Be Mine

Jimin

Esta es la canción que se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 147.256, lo que marca un hito en la carrera musical de Jimin.

9. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Un número tan favorable como 143.471 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Kidd Voodoo va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno lugar.

10. no tiene sentido

Beéle

Tras haberse reproducido 135.609 veces, «no tiene sentido» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.