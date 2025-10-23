La canción más reproducida en Spotify Ecuador este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Lo favorito de los escuchas

1. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 58.133 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 55.614 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

El exitazo de Young Cister sigue abriéndose camino en las listas. Con 47.549 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Un número tan favorable como 46.796 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ovy On The Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el cuarto puesto.

5. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

Tras acumular 45.177 reproducciones, «Mi Refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se mantiene en quinto lugar.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)», interpretado por Rels B, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 43.480 reproducciones.

7. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se vende como pan caliente. Ya lleva 41.331 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. si te pillara

Beéle

«si te pillara» se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 40.738, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

9. top diesel

Beéle

«top diesel» de Beéle se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 37.675 reproducciones.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Tras acumular 37.442 reproducciones, «BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.