La canción más escuchada en Spotify Argentina este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

«Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)», interpretado por Roze Oficial, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 373.576 reproducciones.

2. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 240.108 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena

W Sound

El nuevo éxito de W Sound sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 222.180 reproducciones.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Un número tan favorable como 220.948 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Rels B va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la cuarta posición.

5. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein va en descenso: ya llega al quinto lugar. Sus 219.867 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 206.176 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO) (w Miranda!)

Luck Ra

«TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO) (w Miranda!)» se ubica en la séptima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 186.866, lo que marca un hito en la carrera musical de Luck Ra.

8. no tiene sentido

Beéle

Tras haberse reproducido 179.015 veces, «no tiene sentido» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Esta es la canción de Taylor Swift que se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 178.745 reproducciones.

10. Niño

Milo j

«Niño» de Milo j pierde fuerza. Hoy solo cosecha 178.313 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada "La_Original.mp3", también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, "HOLA PERDIDA" de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, "La lógica del escorpión", contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de "HOLA PERDIDA", temas como "Piel" de Tiago PZK y "LUNA" de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con "QUE NOS FALTE TODO", seguido por ".mp3" de Emilia. Otros discos destacados incluyeron "MAÑANA SERÁ BONITO" de KAROL G y "GOTTI A" de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.