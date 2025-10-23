Por las nubes el precio del dólar en República Dominicana al cierre de mercados del 23 de octubre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este jueves 23 de octubre cotizando a la baja frente al dólar.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 63,88 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,92% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando cerró con 63,30 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a las tensiones previo a la reunión entre funcionarios chinos y estadounidenses.

En Estados Unidos, mañana está prevista una reunión entre funcionarios chinos y estadounidenses en Malasia, con el objetivo de evitar un escalamiento de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

En tanto, los inversores esperan conocer el reporte de inflación estadounidense mañana.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 1,4%, por ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 6,36%.

En relación a días anteriores, encadenó tres fechas sucesivas en positivo. La cifra de la volatilidad fue de 10,39%, que es una cifra ligeramente inferior al dato de volatilidad anual (10,64%), por lo que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado en este momento.

Sede del Banco Central de República Dominicana (Europa Press)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.