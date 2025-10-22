Precio del dólar en República Dominicana se dispara al cierre de mercados del 22 de octubre de 2025

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en la República Dominical luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y cerró la sesión de este 22 de octubre cotizando a la baja frente al dólar.

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 63,55 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,25% frente a la cotización de la jornada previa, que fue de 62,77 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, la cotización del dólar responde a la extensión histórica del cierre de gobierno en Estados Unidos.

En Estados Unidos persiste un sentimiento de poco optimismo entre los especuladores, sobre la posible resolución del cierre de gobierno, el cual se posiciona como el segundo más largo en la historia.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,13%, por lo que desde hace un año acumula aún un incremento del 5,78%.

Respecto a días previos, encadenó dos jornadas consecutivas en valores positivos. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los números logrados para el último año (10,66%), lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.