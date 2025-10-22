Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en La Plata este 22 de octubre

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para La Plata este miércoles 22 de octubre:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en La Plata habrá un 4% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 26 centígrados y una mínima de 18°. La nubosidad será del 99% y por la noche habrá una probabilidad del 4% de lluvias.

Nublado, el clima en La Plata

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser fríos y con viento. durante el año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.