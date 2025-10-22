NFL Semana 8: dónde y cuándo ver todos los partidos

Los Broncos se enfrentarán esta semana a los Dallas Cowboys (Isaiah J. Downing-Imagn Images vía Reuters)

La temporada 2025 de la NFL se está acercando a la mitad del calendario regular y el panorama de todos los equipos se comienza a esclarecer de cara a las próximas semanas donde el cuello de botella de los playoffs se estrecha.

La semana 8 inicia este jueves y la fecha límite de cambios entre los equipos (4 de noviembre) está a la vuelta de la esquina, así que los próximos 15 días serán de vital importancia para el futuro de diferentes franquicias que buscarán dar un último estirón para conseguir su boleto a la postemporada.

El año pasado en el día límite de trades se realizaron 19 cambios y el mercado en las últimas semanas ha estado activo desde la Semana 1, bajo estos argumentos se espera que entre la Semana 8 y 9 algunas franquicias empiecen a decidir si venden o compran jugadores para el resto de la temporada.

Esta semana de futbol americano promete diversas emociones para los aficionados y para que no te pierdas ni un minuto de acción te compartimos cuáles son los partidos programados para los próximos días y las transmisiones para México y Estados Unidos.

Juegos programados para la Semana 8

Minnesota Vikings vs Los Angeles Chargers

Fecha: 23 de octubre

Hora México:18:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: SoFi Stadium, California

New York Giants vs Philadelphia Eagles

Fecha: 26 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: Lincoln Financial Field, Pennsylvania

Cleveland Browns vs New England Patriots

Fecha: 26 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: NFL Game Passs

Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts

San Francisco 49ers vs Houston Texans

Fecha: 26 de octubre

Hora México:11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: NRG Stadium, Texas

New York Jets vs Cincinnati Bengals

Fecha: 26 de octubre

Hora México:11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: NFL Game Passs

Lugar: Paycor Stadium, Ohio

Buffalo Bills vs Carolina Panthers

Fecha: 26 de octubre

Hora México:11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Vix

Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina

Chicago Bears vs Baltimore Ravens

Fecha: 26 de octubre

Hora México:11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: NFL Game Passs

Lugar: M&T Bank Stadium, Maryland

Miami Dolphins vs Atlanta Falcons

Fecha: 26 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: NFL Game PasssLugar: Mercedes-Benz Stadium, Georgia

Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints

Fecha: 26 de octubre

Hora México:14:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Canal Nueve

Lugar: Caesars Superdome, Louisiana

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts

Fecha: 26 de octubre

Hora México:14:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana

Dallas Cowboys vs Denver Broncos

Fecha: 26 de octubre

Hora México: 14:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado

Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers

Fecha: 26 de octubre

Hora México: 18:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: ESPN y Disney Plus

Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania

Washington Commanders vs Kansas City Chiefs

Fecha: 27 de octubre

Hora México: 18:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ABC/ESPN.

Transmisión en México: ESPN y Disney Plus

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri

Historia de la NFL

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.