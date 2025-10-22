NFL Semana 8: dónde y cuándo ver todos los partidos

La temporada 2025 de la NFL se está acercando a la mitad del calendario regular y el panorama de todos los equipos se comienza a esclarecer de cara a las próximas semanas donde el cuello de botella de los playoffs se estrecha.
La semana 8 inicia este jueves y la fecha límite de cambios entre los equipos (4 de noviembre) está a la vuelta de la esquina, así que los próximos 15 días serán de vital importancia para el futuro de diferentes franquicias que buscarán dar un último estirón para conseguir su boleto a la postemporada.
El año pasado en el día límite de trades se realizaron 19 cambios y el mercado en las últimas semanas ha estado activo desde la Semana 1, bajo estos argumentos se espera que entre la Semana 8 y 9 algunas franquicias empiecen a decidir si venden o compran jugadores para el resto de la temporada.
Esta semana de futbol americano promete diversas emociones para los aficionados y para que no te pierdas ni un minuto de acción te compartimos cuáles son los partidos programados para los próximos días y las transmisiones para México y Estados Unidos.
Juegos programados para la Semana 8
Minnesota Vikings vs Los Angeles Chargers
Fecha: 23 de octubre
Hora México:18:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: Prime Video.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: SoFi Stadium, California
New York Giants vs Philadelphia Eagles
Fecha: 26 de octubre
Hora México: 11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: Lincoln Financial Field, Pennsylvania
Cleveland Browns vs New England Patriots
Fecha: 26 de octubre
Hora México: 11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: NFL Game Passs
Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts
San Francisco 49ers vs Houston Texans
Fecha: 26 de octubre
Hora México:11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: NRG Stadium, Texas
New York Jets vs Cincinnati Bengals
Fecha: 26 de octubre
Hora México:11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: NFL Game Passs
Lugar: Paycor Stadium, Ohio
Buffalo Bills vs Carolina Panthers
Fecha: 26 de octubre
Hora México:11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Vix
Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina
Chicago Bears vs Baltimore Ravens
Fecha: 26 de octubre
Hora México:11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: NFL Game Passs
Lugar: M&T Bank Stadium, Maryland
Miami Dolphins vs Atlanta Falcons
Fecha: 26 de octubre
Hora México: 11:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: NFL Game PasssLugar: Mercedes-Benz Stadium, Georgia
Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints
Fecha: 26 de octubre
Hora México:14:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Canal Nueve
Lugar: Caesars Superdome, Louisiana
Tennessee Titans vs Indianapolis Colts
Fecha: 26 de octubre
Hora México:14:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: Lucas Oil Stadium, Indiana
Dallas Cowboys vs Denver Broncos
Fecha: 26 de octubre
Hora México: 14:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado
Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers
Fecha: 26 de octubre
Hora México: 18:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: ESPN y Disney Plus
Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania
Washington Commanders vs Kansas City Chiefs
Fecha: 27 de octubre
Hora México: 18:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: ABC/ESPN.
Transmisión en México: ESPN y Disney Plus
Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.