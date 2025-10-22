Noticias

Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 22 de octubre de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,81% comparado con los 6,74 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,86% y desde hace un año todavía mantiene un incremento del 2,09%.

Respecto a días previos, con este valor cortó la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad presentó un balance notoriamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

NFL Semana 8: dónde y cuándo ver todos los partidos

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

NFL Semana 8: dónde y

República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 22 de octubre de USD a DOP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

República Dominicana: cotización de cierre

Valor de cierre del euro en República Dominicana este 22 de octubre de EUR a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Euro: cotización de cierre hoy 22 de octubre en Bolivia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Efemérides del 23 de septiembre: qué pasó un día como este jueves

Hechos que transformaron el camino de la historia y que se conmemoran hoy

Efemérides del 23 de septiembre: