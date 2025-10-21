Valor de cierre del dólar en Honduras este 21 de octubre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,18 lempiras en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,07% frente a los 25,90 lempiras de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,31% y desde hace un año aún mantiene una subida del 5,13%.

Con respecto a jornadas previas, invirtió la cotización de la jornada anterior, donde obtuvo una disminución del 0,23%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.