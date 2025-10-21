Noticias

Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 21 de octubre

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del martes 21 de octubre con leves ascensos del 0,23%, hasta los 27.752,41 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 27.969,05 puntos y la cifra mínima de 27.742,55 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,81%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota una subida 3,58% y desde hace un año mantiene aún un incremento del 22,74%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

