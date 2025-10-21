Noticias

Nicaragua: cotización de apertura del euro hoy 21 de octubre de EUR a NIO

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 42,54 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,07% si se compara con la cotización de la sesión previa, que fue de 42,51 córdobas, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro anota una disminución 0,01%; pero en términos interanuales aún mantiene un incremento del 12,13%.

Si comparamos el valor con fechas pasadas, invierte el dato de la jornada previa, donde cerró con un descenso del 0,03%, sin poder establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de manera que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

Temas Relacionados

NicaraguaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

El Russell 2000 inicio operaciones este 21 de octubre con baja de 0,67%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Russell 2000 inicio operaciones

Panamá: cotización de apertura del dólar hoy 21 de octubre de USD a PAB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Panamá: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 21 de octubre en Cuba

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 21 de octubre en Panamá

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Precio del dólar en República Dominicana hoy 21 de octubre: en cuánto está el tipo de cambio

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar en República