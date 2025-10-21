Nicaragua: cotización de apertura del euro hoy 21 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 42,54 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,07% si se compara con la cotización de la sesión previa, que fue de 42,51 córdobas, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro anota una disminución 0,01%; pero en términos interanuales aún mantiene un incremento del 12,13%.

Si comparamos el valor con fechas pasadas, invierte el dato de la jornada previa, donde cerró con un descenso del 0,03%, sin poder establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de manera que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.