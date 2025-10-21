Noticias

Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 21 de octubre de USD a NIO

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,43% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando se situó en 36,47 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento 0,26% y en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,26%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

