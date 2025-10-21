Euro: cotización de apertura hoy 21 de octubre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la jornada de hoy el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 30,41 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 0,71% si se compara con los 30,20 lempiras de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una subida 0,43% y en el último año aún acumula un ascenso del 16,36%.

Respecto de fechas anteriores, interrumpe con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los datos conseguidos para el último año (15,56%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este contexto.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.