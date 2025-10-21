Dólar: cotización de cierre hoy 21 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,43% frente al dato de la sesión previa, cuando acabó con 36,47 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,26%, por lo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 0,26%.

Respecto de jornadas previas, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 4,38%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (7,69%), de modo que su cotización está presentando menos cambios de lo normal en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.