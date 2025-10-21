Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 21 de octubre en Honduras

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
USD/HNL se usa para distinguir
USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 26,18 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,07% si se compara con los 25,90 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,31%, por lo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 5,13%.

Con respecto a fechas pasadas, cambia el sentido del dato anterior, cuando se saldó con una disminución del 0,23%, demostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los números logrados para el último año (13,54%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

HondurasDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Chile: sismo de magnitud 4.9 en Los Andes

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Chile: sismo de magnitud 4.9

Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 21 de octubre de USD a NIO

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Nicaragua: cotización de apertura del

Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 21 de octubre de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 21 de octubre en Costa Rica

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 21 de octubre en Costa Rica

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy