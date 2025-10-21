Apertura del Euro Stoxx 50 este 21 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin grandes cambios para el EuroStoxx 50, que comienza rueda bursátil del martes 21 de octubre con una variación del 0,07%, hasta los 5.676,86 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice invierte el resultado de la jornada previa, donde finalizó con un ascenso del 0,79%, sin lograr establecer una clara tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 marca un incremento 2,25%, por ello desde hace un año acumula aún una subida del 14,84%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.680,93 puntos) y un 22,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).