Cuál es el precio del dólar en República Dominicana este lunes 20 de octubre de 2025

La divisa estadounidense comenzó la semana estable ante la moneda dominicana

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El precio del dólar en República Dominicana se mantuvo sin cambios importantes tras la apertura de mercados de este lunes 20 de octubre de 2025.

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 63,20 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,03% con respecto a los 63,18 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

El tipo de cambio responde al eventual relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que se encuentran en medio de negociaciones sobre la imposición de aranceles y demás tarifas.

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció que los aranceles de Estados Unidos contra China no son sostenibles.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,55%, de modo que en el último año mantiene aún un ascenso del 5,5%.

Si confrontamos el valor con fechas anteriores, encadena tres sesiones sucesivas de subida. La cifra de la volatilidad es sutilmente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

