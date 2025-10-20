Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que The Fate of Ophelia debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. Boy With Luv (feat. Halsey)

BTS

Boy With Luv (feat. Halsey) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de BTS está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer lugar, lo que apunta a que va de salida.

4. Opalite

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, Opalite, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

La melodía de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES va en descenso: ya llega a la quinta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 3.

6. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Elizabeth Taylorde Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

El sencillo más reciente de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz ya se vislumbra como un nuevo clásico. TODO KE VER entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. Father Figure

Taylor Swift

Father Figure se ubica en la novena posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

10. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El que fuera un exitazo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.