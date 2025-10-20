PSI 20 avanza 0,71% al finalizar operaciones este 20 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el PSI 20, que terminó la sesión de mercado del lunes 20 de octubre con ascensos del 0,71%, hasta los 8.325,18 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 8.350,58 puntos y la cifra mínima de 8.268,21 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.

En la última semana, el PSI 20 registra un incremento 1,2% y en términos interanuales aún acumula una subida del 27,68%. El PSI 20 se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.340,83 puntos) y un 33,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.