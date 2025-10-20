Índice Russell 2000 cierra jornada este 20 de octubre con ganancia de 1,95%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Russell 2000, que cerró la sesión bursátil del lunes 20 de octubre con notables subidas del 1,95%, hasta los 2.499,91 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 2.500,53 puntos y un mínimo de 2.471,15 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

Con respecto a los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 1,56%. El Russell 2000 se sitúa un 0,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.519,75 puntos) y un 41,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.