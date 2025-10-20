Euro: cotización de cierre hoy 20 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 42,65 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,19% con respecto a los 42,73 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un incremento 0,71% y en el último año mantiene aún un incremento del 14,18%.

Analizando este dato con el de fechas previas, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. La volatilidad referente a estos siete días es claramente inferior a los datos logrados para el último año (10,42%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.