Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Ecuador

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 1, tras subir del 2 en el que se encontraba ayer.

2. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Tití Me Preguntó, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El tema de Bad Bunny se mantiene en tercer lugar.

4. Vete

Bad Bunny

Vete se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa de Bad Bunny y Daddy Yankee se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la quinta posición.

6. 5050

Jombriel y Alex Ponce

En sexto lugar, continúa 5050 de Jombriel y Alex Ponce.

7. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05)de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 7. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

8. no tiene sentido

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. Masalveo

Jombriel

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Jombriel. Quizás por esto es que Masalveo debuta en el ranking directamente en el noveno lugar.

10. LATINA FOREVA

KAROL G

LATINA FOREVA se ubica en el décimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de KAROL G.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.