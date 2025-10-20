El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 20 de octubre

Apertura optimista para el Nifty 50, que comienza la jornada en los mercados del lunes 20 de octubre con subidas del 0,53%, hasta los 25.847,05 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, el índice bursátil acumula cuatro jornadas sucesivas en ascenso.
En los últimos siete días, el Nifty 50 registra una subida 2,46% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 3,15%.
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).