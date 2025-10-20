Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 20 de octubre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el KOSPI, que empieza la jornada financiera del lunes 20 de octubre con incrementos del 0,71%, hasta los 3.775,49 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas pasadas, el índice bursátil acumula cuatro jornadas sucesivas en ascenso.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI registra un incremento 5,33%, por ello en términos interanuales aún conserva una subida del 47,38%.

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles estadounidenses está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que contempla a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, no hay que olvidar el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que puede considerarse el más notable de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Ecuador

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Top de películas imprescindibles para

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

El top de las mejores

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público chileno

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking Netflix: estas son las

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Top de películas imprescindibles para

Las mejores películas de Netflix en Uruguay para ver hoy mismo

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las mejores películas de Netflix