Dólar: cotización de cierre hoy 20 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando marcó 36,62 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,34%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 1,03%.

Respecto a fechas anteriores, sumó dos jornadas sucesivas sin una tendencia marcada. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (7,69%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.