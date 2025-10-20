Cierre del índice MOEX Russia este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el MOEX Russia Index, que cerró la jornada del miércoles 15 de octubre con una variación del 0,15%, hasta los 2.545,22 puntos. El índice marcó un máximo de 2.564,83 puntos y un mínimo de 2.521,87 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,67%.

Si consideramos los datos de la última semana, el MOEX Russia Index registra una bajada 0,67%, de modo que en el último año todavía mantiene una disminución del 7,51%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos) y un 0,15% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.541,49 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.