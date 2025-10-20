Bolivia, precio de apertura del dólar hoy tras los resultados del balotaje

El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

En la jornada de este 20 de octubre el dólar estadounidense se negocia al inicio a 6,85 bolivianos en promedio, una cifra muy similar en comparación con la última sesión, reporta Dow Jones.

Esta cifra se da tras el balotaje del domingo en el que resultó ganador Rodrigo Paz quien el próximo 8 de noviembre asumirá el cargo de Presidente para dar inicio a una nueva etapa del país tras más de dos décadas del MAS en el poder.

En relación a los últimos siete días, la divisa se anota un incremento 1,23%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 1,64 por ciento.

Comparando este dato con el de días pasados, pone fin a dos sesiones de racha. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible últimamente.

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.