Apple Chile: las 10 canciones más escuchadas de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Las canciones favoritas del momento

1. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

La canción de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la primera posición.

2. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

TODO KE VER, interpretado por Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz, continúa en el segundo lugar de la lista.

3. Shiny

Easykid

Lo más nuevo de Easykid, Shiny, entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. DEMONIAKA

Jere Klein y Mateo on the Beatz

El sencillo más reciente de Jere Klein y Mateo on the Beatz ya se vislumbra como un nuevo clásico. DEMONIAKA entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Opheliade Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. 30 Mil Pies

Cris MJ

30 Mil Pies se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Cris MJ está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. DESEO

Lyon la f

Cosechar éxitos es sinónimo de Lyon la f. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada DESEO, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. Daytona

Cris MJ

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Cris MJ. Quizás por esto es que Daytona debuta en el ranking directamente en el octavo puesto.

9. NEBULA

Lyon la f y Nacho G Flow

NEBULA de Lyon la f y Nacho G Flow se mantiene en noveno lugar.

10. Moscow Mule

Bad Bunny

En décimo lugar, continúa Moscow Mule de Bad Bunny.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.