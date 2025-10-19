Noticias

Chile: se registra sismo de magnitud 4.2 en la ciudad de Pica

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo se registró en
El sismo se registró en la ciudad de Pica (Infobae)

Un sismo de 4.2 de magnitud sacudió en la ciudad de Pica, de acuerdo con información oficial del Centro Sismológico Nacional (CSN).

La información actualizada precisa que la actividad sísmica empezó a las 11:20 horas (hora local) de este sábado 18 de octubre.

El epicentro del sismo fue a 30.0 kilómetros al Sureste de la ciudad, en -20.68 grados de latitud y -69.13 grados de longitud y tuvo una profundidad de 107.0 kilómetros.

Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles afectaciones, utiliza tu celular únicamente en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede pasar en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no utilices los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

La región con más volcanes y sismos en el mundo

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país está ubicado en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona reúne el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, además, es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los sismos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Anillo de Fuego del Pacífico abarca toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones importantes con cuantiosos daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que sucede un terremoto o erupción importante en esta región, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se "active" dejando a su paso más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada temblor o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no tienen relación directa.

Temas Relacionados

sismochileNoticias

Últimas Noticias

El evangelio de hoy: estas son las lecturas para la misa de este domingo

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la celebración religiosa del día

El evangelio de hoy: estas

Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 4.0 en Punitaqui

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Nuevo sismo sacude a Chile:

Chile: se percibe temblor de magnitud 4.1 en la ciudad de Socaire

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Chile: se percibe temblor de

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos de este 19 de octubre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Qué santo se conmemora hoy:

Este es el valor de la criptomoneda solana este 18 de octubre

Las criptomonedas han tenido un éxito en los últimos años, entre estas monedas virtuales destaca solana

Este es el valor de