Criptomonedas: el costo de decentraland para este día

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Las criptomonedas están en auge convirtiéndose en un activo digital relevante en la actualidad a tal grado que algunas empresas y gobiernos han incentivado su uso pese a no tener ninguna regulación o garantía. Entre las innumerables monedas virtuales que han surgido destacan unas pocas, entre ellas la de decentraland.

Decentraland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por Ethereum, otra de las criptomonedas más conocidas del mercado, donde los usuarios son los propietarios en lugar de alguna compañía.

Costo de decentraland

El valor de la criptomoneda de decentraland para este díaa las 10:00 horas (UTC) es de 0.22 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio del -14.52% en las últimas 24 horas , así como una variación del 1.87% en la última hora .

Actualmente, decentraland se encuentra en el lugar #120 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptodivisa es de 5.902317 dólares por unidad.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les acusa de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aún así, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus monedas. Para realizar transacciones, las monedas virtuales utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen distintas criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha provocado el incremento de su precio.

¿Dónde comprar criptomonedas?

Para comprar cualquiera de las criptomonedas que hay en este mercado no regulado se debe de acudir a sitios web especializados.

Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Cabe mencionar que el valor de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede provocar cambios abruptos.

Esto significa que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda cualquiera, mayor será su costo y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un aumento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.