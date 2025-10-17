Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 17 de octubre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,26% si se compara con los 36,53 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; por el contrario desde hace un año aún acumula un incremento del 0,9%.

Con respecto a jornadas previas, encadenó cuatro sesiones seguidas de números positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue ligeramente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo normal ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.