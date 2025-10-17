Valor de apertura del euro en Nicaragua este 17 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se cotiza en la sesión de hoy a 42,75 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,48% si se compara con la cotización de la jornada anterior, que fue de 42,55 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,44%, de modo que en el último año acumula aún un ascenso del 13,18%.

En relación a fechas previas, encadena cuatro sesiones sucesivas de números positivos. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance ligeramente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.